Reject Modernity מחיר היום

מחיר Reject Modernity (ALPHA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ALPHA ל USD הוא $ 0 לכל ALPHA.

Reject Modernity כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 39,515, עם היצע במחזור של 999.44M ALPHA. ב‑24 השעות האחרונות, ALPHA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01220404, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ALPHA נע ב -0.10% בשעה האחרונה ו +10.38% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Reject Modernity (ALPHA) מידע שוק

שווי שוק $ 39.52K$ 39.52K $ 39.52K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 39.52K$ 39.52K $ 39.52K אספקת מחזור 999.44M 999.44M 999.44M אספקה כוללת 999,438,632.301207 999,438,632.301207 999,438,632.301207

שווי השוק הנוכחי של Reject Modernity הוא $ 39.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ALPHA הוא 999.44M, עם היצע כולל של 999438632.301207. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 39.52K.