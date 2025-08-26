Real MXN מחיר (MXNE)
Real MXN (MXNE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.053665. במהלך 24 השעות האחרונות, MXNE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.053526 לבין שיא של $ 0.053941, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MXNEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.067532, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02496541.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MXNE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Real MXN הוא $ 76.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MXNE הוא 1.43M, עם היצע כולל של 1428994.67. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 76.71K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Real MXNל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלReal MXN ל USDהיה . $ -0.0001606515.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלReal MXN ל USDהיה $ +0.0006487186.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Real MXNל USDהיה $ +0.00177021297650258.
Issued by Brale in partnership with Etherfuse, Real MXN (MXNe) is a Mexican peso-backed stablecoin powering onchain payments and FX in the local Mexican economy. MXNe is used for * Remittances: Mexico is one of the largest recipients of remittances worldwide, and MXNe offers a direct on-chain solution to reduce fees and complexity. * Merchant Payments and Payroll: Businesses can settle invoices, payroll, and daily operations in Pesos on-chain, minimizing FX exposure. MXNe is redeemable 1:1 for the equal value of Mexican Pesos, and is available on Base, Solana, and Stellar. MXNe can be acquired by directly onboarding with Brale to mint new MXNe, by onramping on Capa Finance, and by swapping in the MXNe/USDC liquidity pool on Aerodrome.
