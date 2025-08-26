עוד על MXNE

MXNE מידע על מחיר

MXNE אתר רשמי

MXNE טוקניומיקה

MXNE תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Real MXN סֵמֶל

Real MXN מחיר (MXNE)

לא רשום

1 MXNE ל USDמחיר חי:

$0.053679
$0.053679$0.053679
-0.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Real MXN (MXNE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:15:49 (UTC+8)

Real MXN (MXNE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.053526
$ 0.053526$ 0.053526
24 שעות נמוך
$ 0.053941
$ 0.053941$ 0.053941
גבוה 24 שעות

$ 0.053526
$ 0.053526$ 0.053526

$ 0.053941
$ 0.053941$ 0.053941

$ 0.067532
$ 0.067532$ 0.067532

$ 0.02496541
$ 0.02496541$ 0.02496541

--

-0.18%

+0.81%

+0.81%

Real MXN (MXNE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.053665. במהלך 24 השעות האחרונות, MXNE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.053526 לבין שיא של $ 0.053941, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MXNEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.067532, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02496541.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MXNE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Real MXN (MXNE) מידע שוק

$ 76.71K
$ 76.71K$ 76.71K

--
----

$ 76.71K
$ 76.71K$ 76.71K

1.43M
1.43M 1.43M

1,428,994.67
1,428,994.67 1,428,994.67

שווי השוק הנוכחי של Real MXN הוא $ 76.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MXNE הוא 1.43M, עם היצע כולל של 1428994.67. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 76.71K.

Real MXN (MXNE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Real MXNל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלReal MXN ל USDהיה . $ -0.0001606515.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלReal MXN ל USDהיה $ +0.0006487186.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Real MXNל USDהיה $ +0.00177021297650258.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.18%
30 ימים$ -0.0001606515-0.29%
60 ימים$ +0.0006487186+1.21%
90 ימים$ +0.00177021297650258+3.41%

מה זהReal MXN (MXNE)

Issued by Brale in partnership with Etherfuse, Real MXN (MXNe) is a Mexican peso-backed stablecoin powering onchain payments and FX in the local Mexican economy. MXNe is used for * Remittances: Mexico is one of the largest recipients of remittances worldwide, and MXNe offers a direct on-chain solution to reduce fees and complexity. * Merchant Payments and Payroll: Businesses can settle invoices, payroll, and daily operations in Pesos on-chain, minimizing FX exposure. MXNe is redeemable 1:1 for the equal value of Mexican Pesos, and is available on Base, Solana, and Stellar. MXNe can be acquired by directly onboarding with Brale to mint new MXNe, by onramping on Capa Finance, and by swapping in the MXNe/USDC liquidity pool on Aerodrome.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Real MXN (MXNE) משאב

האתר הרשמי

Real MXNתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Real MXN (MXNE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Real MXN (MXNE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Real MXN.

בדוק את Real MXN תחזית המחיר עכשיו‏!

MXNE למטבעות מקומיים

Real MXN (MXNE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Real MXN (MXNE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MXNE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Real MXN (MXNE)

כמה שווה Real MXN (MXNE) היום?
החי MXNEהמחיר ב USD הוא 0.053665 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MXNE ל USD?
המחיר הנוכחי של MXNE ל USD הוא $ 0.053665. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Real MXN?
שווי השוק של MXNE הוא $ 76.71K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MXNE?
ההיצע במחזור של MXNE הוא 1.43M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MXNE?
‏‏MXNE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.067532 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MXNE?
MXNE ‏‏רשם מחירATL של 0.02496541 USD.
מהו נפח המסחר של MXNE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MXNE הוא -- USD.
האם MXNE יעלה השנה?
MXNE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MXNE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:15:49 (UTC+8)

Real MXN (MXNE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.