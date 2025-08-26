Real MXN (MXNE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 0.053526 גבוה 24 שעות $ 0.053941 שיא כל הזמנים $ 0.067532 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02496541 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -0.18% שינוי מחיר (7D) +0.81%

Real MXN (MXNE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.053665. במהלך 24 השעות האחרונות, MXNE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.053526 לבין שיא של $ 0.053941, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MXNEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.067532, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02496541.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MXNE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Real MXN (MXNE) מידע שוק

שווי שוק $ 76.71K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 76.71K אספקת מחזור 1.43M אספקה כוללת 1,428,994.67

שווי השוק הנוכחי של Real MXN הוא $ 76.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MXNE הוא 1.43M, עם היצע כולל של 1428994.67. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 76.71K.