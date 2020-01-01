Real MXN (MXNE) טוקנומיקה
Real MXN (MXNE) מידע
Issued by Brale in partnership with Etherfuse, Real MXN (MXNe) is a Mexican peso-backed stablecoin powering onchain payments and FX in the local Mexican economy.
MXNe is used for
- Remittances: Mexico is one of the largest recipients of remittances worldwide, and MXNe offers a direct on-chain solution to reduce fees and complexity.
- Merchant Payments and Payroll: Businesses can settle invoices, payroll, and daily operations in Pesos on-chain, minimizing FX exposure.
MXNe is redeemable 1:1 for the equal value of Mexican Pesos, and is available on Base, Solana, and Stellar. MXNe can be acquired by directly onboarding with Brale to mint new MXNe, by onramping on Capa Finance, and by swapping in the MXNe/USDC liquidity pool on Aerodrome.
Real MXN (MXNE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Real MXN (MXNE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Real MXN (MXNE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Real MXN (MXNE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של MXNE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות MXNEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את MXNEטוקניומיקה, חקרו אתMXNEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.