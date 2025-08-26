QUEEN POOIE (QUEEN2) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00369396 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.98% שינוי מחיר (1D) -2.13% שינוי מחיר (7D) -11.03%

QUEEN POOIE (QUEEN2) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, QUEEN2 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QUEEN2השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00369396, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, QUEEN2 השתנה ב +0.98% במהלך השעה האחרונה, -2.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

QUEEN POOIE (QUEEN2) מידע שוק

שווי שוק $ 1.02M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.02M אספקת מחזור 2.22B אספקה כוללת 2,222,222,222.0

שווי השוק הנוכחי של QUEEN POOIE הוא $ 1.02M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QUEEN2 הוא 2.22B, עם היצע כולל של 2222222222.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.02M.