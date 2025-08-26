עוד על QUBIT

Qubit The Quantum Dog סֵמֶל

Qubit The Quantum Dog מחיר (QUBIT)

לא רשום

1 QUBIT ל USDמחיר חי:

--
----
-14.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Qubit The Quantum Dog (QUBIT) טבלת מחירים חיה
Qubit The Quantum Dog (QUBIT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0035741
$ 0.0035741$ 0.0035741

$ 0
$ 0$ 0

-1.19%

-14.16%

+2.70%

+2.70%

Qubit The Quantum Dog (QUBIT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, QUBIT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QUBITהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0035741, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, QUBIT השתנה ב -1.19% במהלך השעה האחרונה, -14.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Qubit The Quantum Dog (QUBIT) מידע שוק

$ 32.05K
$ 32.05K$ 32.05K

--
----

$ 32.05K
$ 32.05K$ 32.05K

997.54M
997.54M 997.54M

997,538,010.908672
997,538,010.908672 997,538,010.908672

שווי השוק הנוכחי של Qubit The Quantum Dog הוא $ 32.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QUBIT הוא 997.54M, עם היצע כולל של 997538010.908672. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.05K.

Qubit The Quantum Dog (QUBIT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Qubit The Quantum Dogל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלQubit The Quantum Dog ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלQubit The Quantum Dog ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Qubit The Quantum Dogל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-14.16%
30 ימים$ 0+4.04%
60 ימים$ 0-13.61%
90 ימים$ 0--

מה זהQubit The Quantum Dog (QUBIT)

Qubit the dog, a loyal companion on the Google blockchain frontier, spends its days fetching quantum insights and sniffing out the future of decentralized tech. When not pondering entanglement and superposition, Qubit enjoys chasing cosmic treats and wagging its tail at the edges of possibility. Qubit the dog is a mascot associated with Google's Quantum AI team, known for his appearances in interviews and promotional materials related to quantum computing. His presence adds a whimsical touch to complex topics, making quantum computing more approachable.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק.

Qubit The Quantum Dog (QUBIT) משאב

האתר הרשמי

Qubit The Quantum Dogתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Qubit The Quantum Dog (QUBIT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Qubit The Quantum Dog (QUBIT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Qubit The Quantum Dog.

בדוק את Qubit The Quantum Dog תחזית המחיר עכשיו‏!

QUBIT למטבעות מקומיים

Qubit The Quantum Dog (QUBIT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Qubit The Quantum Dog (QUBIT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על QUBIT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Qubit The Quantum Dog (QUBIT)

כמה שווה Qubit The Quantum Dog (QUBIT) היום?
החי QUBITהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי QUBIT ל USD?
המחיר הנוכחי של QUBIT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Qubit The Quantum Dog?
שווי השוק של QUBIT הוא $ 32.05K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של QUBIT?
ההיצע במחזור של QUBIT הוא 997.54M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של QUBIT?
‏‏QUBIT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0035741 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של QUBIT?
QUBIT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של QUBIT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור QUBIT הוא -- USD.
האם QUBIT יעלה השנה?
QUBIT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את QUBIT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
