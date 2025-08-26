Quantum Gospel (QOAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00864903$ 0.00864903 $ 0.00864903 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.29% שינוי מחיר (1D) -7.26% שינוי מחיר (7D) +0.16% שינוי מחיר (7D) +0.16%

Quantum Gospel (QOAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, QOAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QOATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00864903, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, QOAT השתנה ב -1.29% במהלך השעה האחרונה, -7.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Quantum Gospel (QOAT) מידע שוק

שווי שוק $ 42.49K$ 42.49K $ 42.49K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 42.49K$ 42.49K $ 42.49K אספקת מחזור 999.55M 999.55M 999.55M אספקה כוללת 999,550,370.138125 999,550,370.138125 999,550,370.138125

שווי השוק הנוכחי של Quantum Gospel הוא $ 42.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QOAT הוא 999.55M, עם היצע כולל של 999550370.138125. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.49K.