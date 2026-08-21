Prisma Governance Token מחיר היום

מחיר Prisma Governance Token (PRISMA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00895077, עם שינוי של 0.71% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PRISMA ל USD הוא $ 0.00895077 לכל PRISMA.

Prisma Governance Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 873,118, עם היצע במחזור של 97.55M PRISMA. ב‑24 השעות האחרונות, PRISMA סחר בין $ 0.00871449 (נמוך) ל $ 0.00921643 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 18.64, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00632752.

ביצועים לטווח קצר, PRISMA נע ב -1.02% בשעה האחרונה ו +14.94% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 181.58.

Prisma Governance Token (PRISMA) מידע שוק

שווי שוק $ 873.12K$ 873.12K $ 873.12K נפח (24 שעות) $ 181.58$ 181.58 $ 181.58 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.69M$ 2.69M $ 2.69M אספקת מחזור 97.55M 97.55M 97.55M אספקה כוללת 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Prisma Governance Token הוא $ 873.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 181.58. ההיצע במחזור של PRISMA הוא 97.55M, עם היצע כולל של 300000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.69M.