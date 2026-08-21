Polly Penguin מחיר היום

מחיר Polly Penguin (POLLY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 38.09% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ POLLY ל USD הוא $ 0 לכל POLLY.

Polly Penguin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 73,498, עם היצע במחזור של 999.95M POLLY. ב‑24 השעות האחרונות, POLLY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00161563, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, POLLY נע ב +0.35% בשעה האחרונה ו +156.37% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Polly Penguin (POLLY) מידע שוק

שווי שוק $ 73.50K$ 73.50K $ 73.50K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 73.50K$ 73.50K $ 73.50K אספקת מחזור 999.95M 999.95M 999.95M אספקה כוללת 999,946,447.981292 999,946,447.981292 999,946,447.981292

שווי השוק הנוכחי של Polly Penguin הוא $ 73.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POLLY הוא 999.95M, עם היצע כולל של 999946447.981292. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 73.50K.