Polkagold (PGOLD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.02859577 גבוה 24 שעות $ 0.04319145 שיא כל הזמנים $ 0.279468 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02859577 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.93% שינוי מחיר (1D) -26.39% שינוי מחיר (7D) -29.82%

Polkagold (PGOLD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03152184. במהלך 24 השעות האחרונות, PGOLD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02859577 לבין שיא של $ 0.04319145, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PGOLDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.279468, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02859577.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PGOLD השתנה ב +0.93% במהלך השעה האחרונה, -26.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-29.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Polkagold (PGOLD) מידע שוק

שווי שוק $ 315.21K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 315.21K אספקת מחזור 10.00M אספקה כוללת 9,999,985.0

שווי השוק הנוכחי של Polkagold הוא $ 315.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PGOLD הוא 10.00M, עם היצע כולל של 9999985.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 315.21K.