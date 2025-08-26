PNP Exchange (PNP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00248995 גבוה 24 שעות $ 0.00478404 שיא כל הזמנים $ 0.00478404 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +31.13% שינוי מחיר (1D) +18.84% שינוי מחיר (7D) +721.72%

PNP Exchange (PNP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0040622. במהלך 24 השעות האחרונות, PNP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00248995 לבין שיא של $ 0.00478404, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PNPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00478404, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PNP השתנה ב +31.13% במהלך השעה האחרונה, +18.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+721.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PNP Exchange (PNP) מידע שוק

שווי שוק $ 4.06M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.06M אספקת מחזור 999.98M אספקה כוללת 999,976,863.36

שווי השוק הנוכחי של PNP Exchange הוא $ 4.06M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PNP הוא 999.98M, עם היצע כולל של 999976863.36. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.06M.