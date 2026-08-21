PetroDollar מחיר היום

מחיר PetroDollar (XPD) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.28% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ XPD ל USD הוא $ 0 לכל XPD.

PetroDollar כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 18,267.83, עם היצע במחזור של 996.00M XPD. ב‑24 השעות האחרונות, XPD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, XPD נע ב +0.29% בשעה האחרונה ו +47.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

PetroDollar (XPD) מידע שוק

שווי שוק $ 18.27K$ 18.27K $ 18.27K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.27K$ 18.27K $ 18.27K אספקת מחזור 996.00M 996.00M 996.00M אספקה כוללת 995,995,533.406743 995,995,533.406743 995,995,533.406743

שווי השוק הנוכחי של PetroDollar הוא $ 18.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XPD הוא 996.00M, עם היצע כולל של 995995533.406743. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.27K.