ParagonsDAO (PDT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.04645897 $ 0.04645897 $ 0.04645897 24 שעות נמוך $ 0.050224 $ 0.050224 $ 0.050224 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.04645897$ 0.04645897 $ 0.04645897 גבוה 24 שעות $ 0.050224$ 0.050224 $ 0.050224 שיא כל הזמנים $ 0.937515$ 0.937515 $ 0.937515 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02082738$ 0.02082738 $ 0.02082738 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.52% שינוי מחיר (1D) +0.79% שינוי מחיר (7D) +97.15% שינוי מחיר (7D) +97.15%

ParagonsDAO (PDT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.050059. במהלך 24 השעות האחרונות, PDT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04645897 לבין שיא של $ 0.050224, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PDTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.937515, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02082738.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PDT השתנה ב +0.52% במהלך השעה האחרונה, +0.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+97.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ParagonsDAO (PDT) מידע שוק

שווי שוק $ 6.22M$ 6.22M $ 6.22M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.17M$ 7.17M $ 7.17M אספקת מחזור 124.20M 124.20M 124.20M אספקה כוללת 143,227,431.8667123 143,227,431.8667123 143,227,431.8667123

שווי השוק הנוכחי של ParagonsDAO הוא $ 6.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PDT הוא 124.20M, עם היצע כולל של 143227431.8667123. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.17M.