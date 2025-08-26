Pajamas Cat (PAJAMAS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0003545 $ 0.0003545 $ 0.0003545 24 שעות נמוך $ 0.00044449 $ 0.00044449 $ 0.00044449 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0003545$ 0.0003545 $ 0.0003545 גבוה 24 שעות $ 0.00044449$ 0.00044449 $ 0.00044449 שיא כל הזמנים $ 0.03509586$ 0.03509586 $ 0.03509586 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00034255$ 0.00034255 $ 0.00034255 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.08% שינוי מחיר (1D) -16.24% שינוי מחיר (7D) -17.83% שינוי מחיר (7D) -17.83%

Pajamas Cat (PAJAMAS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00035456. במהלך 24 השעות האחרונות, PAJAMAS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0003545 לבין שיא של $ 0.00044449, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PAJAMASהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03509586, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00034255.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PAJAMAS השתנה ב -1.08% במהלך השעה האחרונה, -16.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pajamas Cat (PAJAMAS) מידע שוק

שווי שוק $ 349.18K$ 349.18K $ 349.18K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 349.18K$ 349.18K $ 349.18K אספקת מחזור 979.86M 979.86M 979.86M אספקה כוללת 979,856,273.493378 979,856,273.493378 979,856,273.493378

שווי השוק הנוכחי של Pajamas Cat הוא $ 349.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PAJAMAS הוא 979.86M, עם היצע כולל של 979856273.493378. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 349.18K.