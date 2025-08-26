עוד על PAJAMAS

Pajamas Cat סֵמֶל

Pajamas Cat מחיר (PAJAMAS)

1 PAJAMAS ל USDמחיר חי:

$0.0003574
$0.0003574$0.0003574
-15.50%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Pajamas Cat (PAJAMAS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:15:05 (UTC+8)

Pajamas Cat (PAJAMAS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0003545
24 שעות נמוך
$ 0.00044449
גבוה 24 שעות

$ 0.0003545
$ 0.00044449
$ 0.03509586
$ 0.00034255
-1.08%

-16.24%

-17.83%

-17.83%

Pajamas Cat (PAJAMAS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00035456. במהלך 24 השעות האחרונות, PAJAMAS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0003545 לבין שיא של $ 0.00044449, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PAJAMASהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03509586, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00034255.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PAJAMAS השתנה ב -1.08% במהלך השעה האחרונה, -16.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pajamas Cat (PAJAMAS) מידע שוק

$ 349.18K
--
$ 349.18K
979.86M
979,856,273.493378
שווי השוק הנוכחי של Pajamas Cat הוא $ 349.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PAJAMAS הוא 979.86M, עם היצע כולל של 979856273.493378. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 349.18K.

Pajamas Cat (PAJAMAS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Pajamas Catל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPajamas Cat ל USDהיה . $ -0.0000730788.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPajamas Cat ל USDהיה $ -0.0000863008.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Pajamas Catל USDהיה $ -0.0001702635531397639.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-16.24%
30 ימים$ -0.0000730788-20.61%
60 ימים$ -0.0000863008-24.34%
90 ימים$ -0.0001702635531397639-32.44%

מה זהPajamas Cat (PAJAMAS)

YouTube Cat, Pajamas On May 22, 2005, YouTube co-founder Steve Chen became the first person ever to upload a cat video onto the Youtube - this 30-second clip of his pet playing with a rope, titled "Pajamas and Nick Drake."

YouTube Cat, Pajamas On May 22, 2005, YouTube co-founder Steve Chen became the first person ever to upload a cat video onto the Youtube - this 30-second clip of his pet playing with a rope, titled "Pajamas and Nick Drake."

Pajamas Cat (PAJAMAS) משאב

Pajamas Catתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Pajamas Cat (PAJAMAS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Pajamas Cat (PAJAMAS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Pajamas Cat.

בדוק את Pajamas Cat תחזית המחיר עכשיו‏!

PAJAMAS למטבעות מקומיים

Pajamas Cat (PAJAMAS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Pajamas Cat (PAJAMAS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PAJAMAS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Pajamas Cat (PAJAMAS)

כמה שווה Pajamas Cat (PAJAMAS) היום?
החי PAJAMASהמחיר ב USD הוא 0.00035456 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PAJAMAS ל USD?
המחיר הנוכחי של PAJAMAS ל USD הוא $ 0.00035456. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Pajamas Cat?
שווי השוק של PAJAMAS הוא $ 349.18K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PAJAMAS?
ההיצע במחזור של PAJAMAS הוא 979.86M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PAJAMAS?
‏‏PAJAMAS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03509586 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PAJAMAS?
PAJAMAS ‏‏רשם מחירATL של 0.00034255 USD.
מהו נפח המסחר של PAJAMAS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PAJAMAS הוא -- USD.
האם PAJAMAS יעלה השנה?
PAJAMAS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PAJAMAS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:15:05 (UTC+8)

Pajamas Cat (PAJAMAS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.