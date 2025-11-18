OwO Solana מחיר היום

מחיר OwO Solana (OWO) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 5.26% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OWO ל USD הוא -- לכל OWO.

OwO Solana כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 79,338, עם היצע במחזור של 939.38M OWO. ב‑24 השעות האחרונות, OWO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, OWO נע ב -0.29% בשעה האחרונה ו +3.40% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

OwO Solana (OWO) מידע שוק

שווי שוק $ 79.34K$ 79.34K $ 79.34K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 79.34K$ 79.34K $ 79.34K אספקת מחזור 939.38M 939.38M 939.38M אספקה כוללת 939,381,746.220969 939,381,746.220969 939,381,746.220969

שווי השוק הנוכחי של OwO Solana הוא $ 79.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OWO הוא 939.38M, עם היצע כולל של 939381746.220969. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 79.34K.