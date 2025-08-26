Optimus AI (OPTI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.02415022 $ 0.02415022 $ 0.02415022 24 שעות נמוך $ 0.02633766 $ 0.02633766 $ 0.02633766 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.02415022$ 0.02415022 $ 0.02415022 גבוה 24 שעות $ 0.02633766$ 0.02633766 $ 0.02633766 שיא כל הזמנים $ 0.617148$ 0.617148 $ 0.617148 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01126845$ 0.01126845 $ 0.01126845 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.15% שינוי מחיר (1D) -7.29% שינוי מחיר (7D) -1.33% שינוי מחיר (7D) -1.33%

Optimus AI (OPTI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02441551. במהלך 24 השעות האחרונות, OPTI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02415022 לבין שיא של $ 0.02633766, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OPTIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.617148, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01126845.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OPTI השתנה ב -0.15% במהלך השעה האחרונה, -7.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Optimus AI (OPTI) מידע שוק

שווי שוק $ 2.44M$ 2.44M $ 2.44M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.44M$ 2.44M $ 2.44M אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Optimus AI הוא $ 2.44M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OPTI הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.44M.