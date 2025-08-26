עוד על OOGA

Ooga Booga מחיר (OOGA)

לא רשום

1 OOGA ל USD מחיר חי:

$0.082691
$0.082691
-8.00%1D
Ooga Booga (OOGA) טבלת מחירים חיה
Ooga Booga (OOGA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.81%

-8.03%

-36.92%

-36.92%

Ooga Booga (OOGA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.082691. במהלך 24 השעות האחרונות, OOGA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.080332 לבין שיא של $ 0.092071, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OOGAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.336797, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02208362.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OOGA השתנה ב +0.81% במהלך השעה האחרונה, -8.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-36.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ooga Booga (OOGA) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Ooga Booga הוא $ 1.52M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OOGA הוא 18.53M, עם היצע כולל של 99413543.70648225. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.16M.

Ooga Booga (OOGA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Ooga Boogaל USDהיה $ -0.00722453382839687.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOoga Booga ל USDהיה . $ +0.1544663828.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOoga Booga ל USDהיה $ +0.1111566325.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Ooga Boogaל USDהיה $ -0.03508497610167703.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00722453382839687-8.03%
30 ימים$ +0.1544663828+186.80%
60 ימים$ +0.1111566325+134.42%
90 ימים$ -0.03508497610167703-29.78%

מה זה Ooga Booga (OOGA)

Ooga Booga is a decentralized exchange aggregator built on Berachain, designed to help traders find the most cost-effective crypto swaps across various exchanges. It serves as Berachain's native liquidity aggregator, enhancing the efficiency and accessibility of decentralized trading on the platform. Ooga Booga is a platform designed to streamline cryptocurrency trading by sourcing the best prices across multiple DEXs. Ooga Booga aims to enhance capital efficiency and provide traders with a seamless, cost-effective swapping experience. Launched by co-founders Bruno Wu and 20-Thisyear-old Kevin Liu—previously the mind behind the Gridex Protocol on Arbitrum—Ooga Booga has quickly positioned itself as a cornerstone of Berachain’s DeFi landscape, even before the network’s mainnet went live.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Ooga Booga תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ooga Booga (OOGA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ooga Booga (OOGA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ooga Booga.

בדוק את Ooga Booga תחזית המחיר עכשיו‏!

Ooga Booga (OOGA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ooga Booga (OOGA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OOGA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Ooga Booga (OOGA)

כמה שווה Ooga Booga (OOGA) היום?
החי OOGAהמחיר ב USD הוא 0.082691 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OOGA ל USD?
המחיר הנוכחי של OOGA ל USD הוא $ 0.082691. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ooga Booga?
שווי השוק של OOGA הוא $ 1.52M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OOGA?
ההיצע במחזור של OOGA הוא 18.53M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OOGA?
‏‏OOGA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.336797 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OOGA?
OOGA ‏‏רשם מחירATL של 0.02208362 USD.
מהו נפח המסחר של OOGA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OOGA הוא -- USD.
האם OOGA יעלה השנה?
OOGA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OOGA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
