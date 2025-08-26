Ooga Booga (OOGA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.080332 $ 0.080332 $ 0.080332 24 שעות נמוך $ 0.092071 $ 0.092071 $ 0.092071 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.080332$ 0.080332 $ 0.080332 גבוה 24 שעות $ 0.092071$ 0.092071 $ 0.092071 שיא כל הזמנים $ 0.336797$ 0.336797 $ 0.336797 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02208362$ 0.02208362 $ 0.02208362 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.81% שינוי מחיר (1D) -8.03% שינוי מחיר (7D) -36.92% שינוי מחיר (7D) -36.92%

Ooga Booga (OOGA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.082691. במהלך 24 השעות האחרונות, OOGA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.080332 לבין שיא של $ 0.092071, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OOGAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.336797, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02208362.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OOGA השתנה ב +0.81% במהלך השעה האחרונה, -8.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-36.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ooga Booga (OOGA) מידע שוק

שווי שוק $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.16M$ 8.16M $ 8.16M אספקת מחזור 18.53M 18.53M 18.53M אספקה כוללת 99,413,543.70648225 99,413,543.70648225 99,413,543.70648225

שווי השוק הנוכחי של Ooga Booga הוא $ 1.52M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OOGA הוא 18.53M, עם היצע כולל של 99413543.70648225. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.16M.