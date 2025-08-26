OnlyCalls by Virtuals מחיר (CALLS)
OnlyCalls by Virtuals (CALLS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CALLS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CALLSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00556986, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CALLS השתנה ב -1.73% במהלך השעה האחרונה, -28.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-55.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של OnlyCalls by Virtuals הוא $ 218.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CALLS הוא 994.14M, עם היצע כולל של 994140636.2081567. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 218.89K.
במהלך היום, השינוי במחיר של OnlyCalls by Virtualsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOnlyCalls by Virtuals ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOnlyCalls by Virtuals ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של OnlyCalls by Virtualsל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-28.84%
|30 ימים
|$ 0
|+54.88%
|60 ימים
|$ 0
|+80.12%
|90 ימים
|$ 0
|--
OnlyCalls is pioneering a new era of crypto trading through an ecosystem of specialized AI agents trained on extensive market data. Our agents excel at pattern recognition across multiple data streams: On-chain transaction analysisMarket sentiment evaluation Technical pattern identification Wallet cluster behavior Cross-chain opportunity detection These AI agents have demonstrated remarkable accuracy in identifying early-stage opportunities, with successful calls including ACT at 25K and PNUT at 435K before their significant moves. They operate 24/7, removing emotional bias and human limitations from trading decisions. The platform architecture consists of: Alpha Generation Pipeline: Real-time opportunity identification Multi-chain trend analysis Automated signal validation Risk probability scoring Trading Platform Integration: Strategy execution capabilities Advanced risk protocols Portfolio optimization Performance analytics Community Ecosystem Premium signals for token holders Strategy participation Governance mechanisms Revenue distribution Our recent launch on Virtuals attracted over 14,000 holders within 24 hours, validating the market demand for AI-driven trading solutions. The platform uses $CALLS as its native currency for accessing premium features, participating in automated strategies, and platform governance.
