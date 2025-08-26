עוד על CALLS

OnlyCalls by Virtuals סֵמֶל

OnlyCalls by Virtuals מחיר (CALLS)

לא רשום

1 CALLS ל USDמחיר חי:

$0.00022007
$0.00022007$0.00022007
-28.80%1D
mexc
USD
OnlyCalls by Virtuals (CALLS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:47:47 (UTC+8)

OnlyCalls by Virtuals (CALLS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00556986
$ 0.00556986$ 0.00556986

$ 0
$ 0$ 0

-1.73%

-28.84%

-55.42%

-55.42%

OnlyCalls by Virtuals (CALLS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CALLS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CALLSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00556986, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CALLS השתנה ב -1.73% במהלך השעה האחרונה, -28.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-55.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OnlyCalls by Virtuals (CALLS) מידע שוק

$ 218.89K
$ 218.89K$ 218.89K

--
----

$ 218.89K
$ 218.89K$ 218.89K

994.14M
994.14M 994.14M

994,140,636.2081567
994,140,636.2081567 994,140,636.2081567

שווי השוק הנוכחי של OnlyCalls by Virtuals הוא $ 218.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CALLS הוא 994.14M, עם היצע כולל של 994140636.2081567. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 218.89K.

OnlyCalls by Virtuals (CALLS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של OnlyCalls by Virtualsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOnlyCalls by Virtuals ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOnlyCalls by Virtuals ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של OnlyCalls by Virtualsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-28.84%
30 ימים$ 0+54.88%
60 ימים$ 0+80.12%
90 ימים$ 0--

מה זהOnlyCalls by Virtuals (CALLS)

OnlyCalls is pioneering a new era of crypto trading through an ecosystem of specialized AI agents trained on extensive market data. Our agents excel at pattern recognition across multiple data streams: On-chain transaction analysisMarket sentiment evaluation Technical pattern identification Wallet cluster behavior Cross-chain opportunity detection These AI agents have demonstrated remarkable accuracy in identifying early-stage opportunities, with successful calls including ACT at 25K and PNUT at 435K before their significant moves. They operate 24/7, removing emotional bias and human limitations from trading decisions. The platform architecture consists of: Alpha Generation Pipeline: Real-time opportunity identification Multi-chain trend analysis Automated signal validation Risk probability scoring Trading Platform Integration: Strategy execution capabilities Advanced risk protocols Portfolio optimization Performance analytics Community Ecosystem Premium signals for token holders Strategy participation Governance mechanisms Revenue distribution Our recent launch on Virtuals attracted over 14,000 holders within 24 hours, validating the market demand for AI-driven trading solutions. The platform uses $CALLS as its native currency for accessing premium features, participating in automated strategies, and platform governance.

OnlyCalls by Virtuals (CALLS) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

OnlyCalls by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה OnlyCalls by Virtuals (CALLS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות OnlyCalls by Virtuals (CALLS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור OnlyCalls by Virtuals.

בדוק את OnlyCalls by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

CALLS למטבעות מקומיים

OnlyCalls by Virtuals (CALLS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של OnlyCalls by Virtuals (CALLS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CALLS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על OnlyCalls by Virtuals (CALLS)

כמה שווה OnlyCalls by Virtuals (CALLS) היום?
החי CALLSהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CALLS ל USD?
המחיר הנוכחי של CALLS ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של OnlyCalls by Virtuals?
שווי השוק של CALLS הוא $ 218.89K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CALLS?
ההיצע במחזור של CALLS הוא 994.14M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CALLS?
‏‏CALLS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00556986 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CALLS?
CALLS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CALLS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CALLS הוא -- USD.
האם CALLS יעלה השנה?
CALLS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CALLS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

