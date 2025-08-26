OnlyCalls by Virtuals (CALLS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00556986$ 0.00556986 $ 0.00556986 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.73% שינוי מחיר (1D) -28.84% שינוי מחיר (7D) -55.42% שינוי מחיר (7D) -55.42%

OnlyCalls by Virtuals (CALLS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CALLS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CALLSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00556986, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CALLS השתנה ב -1.73% במהלך השעה האחרונה, -28.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-55.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OnlyCalls by Virtuals (CALLS) מידע שוק

שווי שוק $ 218.89K$ 218.89K $ 218.89K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 218.89K$ 218.89K $ 218.89K אספקת מחזור 994.14M 994.14M 994.14M אספקה כוללת 994,140,636.2081567 994,140,636.2081567 994,140,636.2081567

שווי השוק הנוכחי של OnlyCalls by Virtuals הוא $ 218.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CALLS הוא 994.14M, עם היצע כולל של 994140636.2081567. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 218.89K.