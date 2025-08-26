עוד על OWCT

One World Chain סֵמֶל

One World Chain מחיר (OWCT)

לא רשום

1 OWCT ל USDמחיר חי:

$0.00244328
$0.00244328$0.00244328
-4.00%1D
USD
One World Chain (OWCT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:09:56 (UTC+8)

One World Chain (OWCT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00238473
$ 0.00238473$ 0.00238473
24 שעות נמוך
$ 0.00255648
$ 0.00255648$ 0.00255648
גבוה 24 שעות

$ 0.00238473
$ 0.00238473$ 0.00238473

$ 0.00255648
$ 0.00255648$ 0.00255648

$ 0.00381587
$ 0.00381587$ 0.00381587

$ 0
$ 0$ 0

-0.55%

-4.03%

+16.79%

+16.79%

One World Chain (OWCT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00244328. במהלך 24 השעות האחרונות, OWCT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00238473 לבין שיא של $ 0.00255648, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OWCTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00381587, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OWCT השתנה ב -0.55% במהלך השעה האחרונה, -4.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+16.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

One World Chain (OWCT) מידע שוק

$ 51.31K
$ 51.31K$ 51.31K

--
----

$ 51.31K
$ 51.31K$ 51.31K

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של One World Chain הוא $ 51.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OWCT הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 51.31K.

One World Chain (OWCT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של One World Chainל USDהיה $ -0.000102671536398793.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOne World Chain ל USDהיה . $ -0.0004384451.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOne World Chain ל USDהיה $ +0.0011482841.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של One World Chainל USDהיה $ +0.0004572144841406097.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000102671536398793-4.03%
30 ימים$ -0.0004384451-17.94%
60 ימים$ +0.0011482841+47.00%
90 ימים$ +0.0004572144841406097+23.02%

מה זהOne World Chain (OWCT)

One World Chain is a Decentralized Ethereum Scaling Platform and EVM compatible Blockchain. Providing the ultimate layer one user experience with faster transactions at super-low gas fee. One World Chain is an All-in-One Blockchain with various Developer-Friendly applications, which can also be used by non-devs. The Blockchain utility token ticker is $OWCT.

One World Chain (OWCT) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

One World Chainתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה One World Chain (OWCT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות One World Chain (OWCT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור One World Chain.

בדוק את One World Chain תחזית המחיר עכשיו‏!

OWCT למטבעות מקומיים

One World Chain (OWCT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של One World Chain (OWCT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OWCT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על One World Chain (OWCT)

כמה שווה One World Chain (OWCT) היום?
החי OWCTהמחיר ב USD הוא 0.00244328 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OWCT ל USD?
המחיר הנוכחי של OWCT ל USD הוא $ 0.00244328. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של One World Chain?
שווי השוק של OWCT הוא $ 51.31K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OWCT?
ההיצע במחזור של OWCT הוא 21.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OWCT?
‏‏OWCT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00381587 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OWCT?
OWCT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של OWCT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OWCT הוא -- USD.
האם OWCT יעלה השנה?
OWCT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OWCT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
One World Chain (OWCT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

