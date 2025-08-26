One World Chain (OWCT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00238473 24 שעות נמוך $ 0.00255648 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00238473 גבוה 24 שעות $ 0.00255648 שיא כל הזמנים $ 0.00381587 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.55% שינוי מחיר (1D) -4.03% שינוי מחיר (7D) +16.79% שינוי מחיר (7D) +16.79%

One World Chain (OWCT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00244328. במהלך 24 השעות האחרונות, OWCT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00238473 לבין שיא של $ 0.00255648, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OWCTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00381587, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OWCT השתנה ב -0.55% במהלך השעה האחרונה, -4.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+16.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

One World Chain (OWCT) מידע שוק

שווי שוק $ 51.31K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 51.31K אספקת מחזור 21.00M אספקה כוללת 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של One World Chain הוא $ 51.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OWCT הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 51.31K.