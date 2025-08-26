עוד על GAL

one unchill gal (GAL) טבלת מחירים חיה
one unchill gal (GAL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01512815
$ 0.01512815$ 0.01512815

$ 0
$ 0$ 0

-0.51%

-12.94%

-5.24%

-5.24%

one unchill gal (GAL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GAL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GALהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01512815, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GAL השתנה ב -0.51% במהלך השעה האחרונה, -12.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

one unchill gal (GAL) מידע שוק

$ 135.23K
$ 135.23K$ 135.23K

--
----

$ 135.23K
$ 135.23K$ 135.23K

989.99M
989.99M 989.99M

989,994,519.8
989,994,519.8 989,994,519.8

שווי השוק הנוכחי של one unchill gal הוא $ 135.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GAL הוא 989.99M, עם היצע כולל של 989994519.8. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 135.23K.

one unchill gal (GAL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של one unchill galל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלone unchill gal ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלone unchill gal ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של one unchill galל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-12.94%
30 ימים$ 0-18.24%
60 ימים$ 0-14.90%
90 ימים$ 0--

מה זהone unchill gal (GAL)

The Unchill Gal Token celebrates unapologetic passion, inspired by the meme “My Old Character.” She’s not here to stay cool or indifferent—she’s an unchill gal who highkey gives a fuck. This token is a badge of honor for those who care deeply, speak boldly, and reject mediocrity, reminding us that caring fiercely is a superpower, not a flaw. “my old character. part of her deal is she's an unchill gal that highkey gives a fuck”

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

one unchill galתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה one unchill gal (GAL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות one unchill gal (GAL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור one unchill gal.

בדוק את one unchill gal תחזית המחיר עכשיו‏!

GAL למטבעות מקומיים

one unchill gal (GAL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של one unchill gal (GAL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GAL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על one unchill gal (GAL)

כמה שווה one unchill gal (GAL) היום?
החי GALהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GAL ל USD?
המחיר הנוכחי של GAL ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של one unchill gal?
שווי השוק של GAL הוא $ 135.23K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GAL?
ההיצע במחזור של GAL הוא 989.99M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GAL?
‏‏GAL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01512815 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GAL?
GAL ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GAL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GAL הוא -- USD.
האם GAL יעלה השנה?
GAL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GAL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
