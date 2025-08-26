one unchill gal (GAL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01512815$ 0.01512815 $ 0.01512815 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.51% שינוי מחיר (1D) -12.94% שינוי מחיר (7D) -5.24% שינוי מחיר (7D) -5.24%

one unchill gal (GAL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GAL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GALהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01512815, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GAL השתנה ב -0.51% במהלך השעה האחרונה, -12.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

one unchill gal (GAL) מידע שוק

שווי שוק $ 135.23K$ 135.23K $ 135.23K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 135.23K$ 135.23K $ 135.23K אספקת מחזור 989.99M 989.99M 989.99M אספקה כוללת 989,994,519.8 989,994,519.8 989,994,519.8

שווי השוק הנוכחי של one unchill gal הוא $ 135.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GAL הוא 989.99M, עם היצע כולל של 989994519.8. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 135.23K.