OKX Wrapped SOL מחיר היום

מחיר OKX Wrapped SOL (XSOL) בזמן אמת היום הוא $ 91.43, עם שינוי של 4.86% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ XSOL ל USD הוא $ 91.43 לכל XSOL.

OKX Wrapped SOL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,248,755, עם היצע במחזור של 35.54K XSOL. ב‑24 השעות האחרונות, XSOL סחר בין $ 86.24 (נמוך) ל $ 92.82 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 131.01, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 60.69.

ביצועים לטווח קצר, XSOL נע ב +0.12% בשעה האחרונה ו +21.22% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 871.18K.

OKX Wrapped SOL (XSOL) מידע שוק

שווי שוק $ 3.25M$ 3.25M $ 3.25M נפח (24 שעות) $ 871.18K$ 871.18K $ 871.18K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.25M$ 3.25M $ 3.25M אספקת מחזור 35.54K 35.54K 35.54K אספקה כוללת 35,535.16187824 35,535.16187824 35,535.16187824

שווי השוק הנוכחי של OKX Wrapped SOL הוא $ 3.25M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 871.18K. ההיצע במחזור של XSOL הוא 35.54K, עם היצע כולל של 35535.16187824. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.25M.