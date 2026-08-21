OKX Wrapped ETH מחיר היום

מחיר OKX Wrapped ETH (XETH) בזמן אמת היום הוא $ 2,396.5, עם שינוי של 4.76% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ XETH ל USD הוא $ 2,396.5 לכל XETH.

OKX Wrapped ETH כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 22,619,185, עם היצע במחזור של 9.44K XETH. ב‑24 השעות האחרונות, XETH סחר בין $ 2,261.21 (נמוך) ל $ 2,437.53 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 3,185.56, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1,514.44.

ביצועים לטווח קצר, XETH נע ב -0.06% בשעה האחרונה ו +27.86% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.23M.

OKX Wrapped ETH (XETH) מידע שוק

שווי שוק $ 22.62M$ 22.62M $ 22.62M נפח (24 שעות) $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 22.62M$ 22.62M $ 22.62M אספקת מחזור 9.44K 9.44K 9.44K אספקה כוללת 9,438.561195100001 9,438.561195100001 9,438.561195100001

שווי השוק הנוכחי של OKX Wrapped ETH הוא $ 22.62M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.23M. ההיצע במחזור של XETH הוא 9.44K, עם היצע כולל של 9438.561195100001. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.62M.