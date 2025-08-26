okbet (OK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.52% שינוי מחיר (1D) +66.43% שינוי מחיר (7D) +405.14% שינוי מחיר (7D) +405.14%

okbet (OK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, OK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OK השתנה ב +1.52% במהלך השעה האחרונה, +66.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+405.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

okbet (OK) מידע שוק

שווי שוק $ 547.86K$ 547.86K $ 547.86K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 547.86K$ 547.86K $ 547.86K אספקת מחזור 999.91M 999.91M 999.91M אספקה כוללת 999,913,414.5230957 999,913,414.5230957 999,913,414.5230957

שווי השוק הנוכחי של okbet הוא $ 547.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OK הוא 999.91M, עם היצע כולל של 999913414.5230957. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 547.86K.