O3 Swap (O3) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0.00162424 $ 0.00162424 $ 0.00162424 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0.00162424$ 0.00162424 $ 0.00162424 שיא כל הזמנים $ 14.87$ 14.87 $ 14.87 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.65% שינוי מחיר (1D) +107.73% שינוי מחיר (7D) +2.08% שינוי מחיר (7D) +2.08%

O3 Swap (O3) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00162305. במהלך 24 השעות האחרונות, O3 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00162424, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. O3השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 14.87, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, O3 השתנה ב +0.65% במהלך השעה האחרונה, +107.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

O3 Swap (O3) מידע שוק

שווי שוק $ 57.99K$ 57.99K $ 57.99K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 80.33K$ 80.33K $ 80.33K אספקת מחזור 35.73M 35.73M 35.73M אספקה כוללת 49,489,972.31377274 49,489,972.31377274 49,489,972.31377274

שווי השוק הנוכחי של O3 Swap הוא $ 57.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של O3 הוא 35.73M, עם היצע כולל של 49489972.31377274. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 80.33K.