NUVA nvPRIME מחיר היום

מחיר NUVA nvPRIME (NVPRIME) בזמן אמת היום הוא $ 1.06, עם שינוי של 0.55% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NVPRIME ל USD הוא $ 1.06 לכל NVPRIME.

NUVA nvPRIME כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,515,030, עם היצע במחזור של 5.20M NVPRIME. ב‑24 השעות האחרונות, NVPRIME סחר בין $ 1.05 (נמוך) ל $ 1.064 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.077, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.04.

ביצועים לטווח קצר, NVPRIME נע ב +0.25% בשעה האחרונה ו +0.81% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

NUVA nvPRIME (NVPRIME) מידע שוק

שווי שוק $ 5.52M$ 5.52M $ 5.52M נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.52M$ 5.52M $ 5.52M אספקת מחזור 5.20M 5.20M 5.20M אספקה כוללת 5,202,500.015938605 5,202,500.015938605 5,202,500.015938605

שווי השוק הנוכחי של NUVA nvPRIME הוא $ 5.52M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של NVPRIME הוא 5.20M, עם היצע כולל של 5202500.015938605. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.52M.