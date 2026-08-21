Nuklai מחיר היום

מחיר Nuklai (NAI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 24.80% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NAI ל USD הוא $ 0 לכל NAI.

Nuklai כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 403,244, עם היצע במחזור של 4.31B NAI. ב‑24 השעות האחרונות, NAI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.072314, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NAI נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +24.79% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Nuklai (NAI) מידע שוק

שווי שוק $ 403.24K$ 403.24K $ 403.24K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 936.44K$ 936.44K $ 936.44K אספקת מחזור 4.31B 4.31B 4.31B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Nuklai הוא $ 403.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NAI הוא 4.31B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 936.44K.