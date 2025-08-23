עוד על ZIG

ZIG מידע על מחיר

ZIG מסמך לבן

ZIG אתר רשמי

ZIG טוקניומיקה

ZIG תחזית מחיר

ZIG היסטוריה

ZIG מדריך קנייה

ZIGממיר מטבעות לפיאט

ZIG ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

ZIGCOIN סֵמֶל

ZIGCOIN מְחִיר(ZIG)

1 ZIG ל USDמחיר חי:

$0.110695
$0.110695$0.110695
-0.17%1D
USD
ZIGCOIN (ZIG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:06:57 (UTC+8)

ZIGCOIN (ZIG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.11
$ 0.11$ 0.11
24 שעות נמוך
$ 0.11792
$ 0.11792$ 0.11792
גבוה 24 שעות

$ 0.11
$ 0.11$ 0.11

$ 0.11792
$ 0.11792$ 0.11792

$ 0.2128548
$ 0.2128548$ 0.2128548

$ 0.00431462744251162
$ 0.00431462744251162$ 0.00431462744251162

-0.54%

-0.16%

+3.27%

+3.27%

ZIGCOIN (ZIG) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.110695. במהלך 24 השעות האחרונות, ZIG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.11 לבין שיא של $ 0.11792, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZIGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.2128548, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00431462744251162.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZIG השתנה ב -0.54% במהלך השעה האחרונה, -0.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ZIGCOIN (ZIG) מידע שוק

No.279

$ 155.96M
$ 155.96M$ 155.96M

$ 368.05K
$ 368.05K$ 368.05K

$ 216.29M
$ 216.29M$ 216.29M

1.41B
1.41B 1.41B

1,953,940,796
1,953,940,796 1,953,940,796

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

72.10%

ETH

שווי השוק הנוכחי של ZIGCOIN הוא $ 155.96M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 368.05K. ההיצע במחזור של ZIG הוא 1.41B, עם היצע כולל של 2000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 216.29M.

ZIGCOIN (ZIG) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של ZIGCOINהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0001885-0.16%
30 ימים$ +0.000156+0.14%
60 ימים$ +0.020668+22.95%
90 ימים$ +0.003365+3.13%
ZIGCOIN שינוי מחיר היום

היום,ZIG רשם שינוי של $ -0.0001885 (-0.16%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

ZIGCOIN שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000156 (+0.14%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

ZIGCOIN שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ZIG ראה שינוי של $ +0.020668 (+22.95%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

ZIGCOIN שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.003365 (+3.13%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של ZIGCOIN (ZIG)?

בדוק את ZIGCOIN עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהZIGCOIN (ZIG)

ZIGChain is the next evolution of Zignaly's vision, emerging as an EVM-compatible Layer 1 blockchain designed to democratize wealth generation. Build innovative wealth generation protocols within our ecosystem, empowering wealth managers to deploy them into accessible investment strategies that democratize financial opportunities. Launched in 2018, Zignaly—an FSCA-licensed social investment platform and top Binance Link Partner—has a robust community of over 600,000 registered users, 30,000 unique $ZIG holders, 100,000 followers on X, and tens of thousands more on Telegram and Discord.

ZIGCOIN זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול ZIGCOINההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקZIG את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים ZIGCOINאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךZIGCOIN לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

ZIGCOINתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ZIGCOIN (ZIG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ZIGCOIN (ZIG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ZIGCOIN.

בדוק את ZIGCOIN תחזית המחיר עכשיו‏!

ZIGCOIN (ZIG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ZIGCOIN (ZIG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ZIG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות ZIGCOIN (ZIG)

מחפש איך לקנותZIGCOIN? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש ZIGCOINב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ZIG למטבעות מקומיים

1 ZIGCOIN(ZIG) ל VND
2,912.938925
1 ZIGCOIN(ZIG) ל AUD
A$0.1704703
1 ZIGCOIN(ZIG) ל GBP
0.0819143
1 ZIGCOIN(ZIG) ל EUR
0.09409075
1 ZIGCOIN(ZIG) ל USD
$0.110695
1 ZIGCOIN(ZIG) ל MYR
RM0.464919
1 ZIGCOIN(ZIG) ל TRY
4.538495
1 ZIGCOIN(ZIG) ל JPY
¥16.272165
1 ZIGCOIN(ZIG) ל ARS
ARS$146.228095
1 ZIGCOIN(ZIG) ל RUB
8.9485838
1 ZIGCOIN(ZIG) ל INR
9.69134725
1 ZIGCOIN(ZIG) ל IDR
Rp1,785.40297585
1 ZIGCOIN(ZIG) ל KRW
153.5295372
1 ZIGCOIN(ZIG) ל PHP
6.2719787
1 ZIGCOIN(ZIG) ל EGP
￡E.5.3687075
1 ZIGCOIN(ZIG) ל BRL
R$0.5999669
1 ZIGCOIN(ZIG) ל CAD
C$0.1527591
1 ZIGCOIN(ZIG) ל BDT
13.4671537
1 ZIGCOIN(ZIG) ל NGN
169.25818975
1 ZIGCOIN(ZIG) ל COP
$444.5577617
1 ZIGCOIN(ZIG) ל ZAR
R.1.94491115
1 ZIGCOIN(ZIG) ל UAH
4.58830775
1 ZIGCOIN(ZIG) ל VES
Bs15.4973
1 ZIGCOIN(ZIG) ל CLP
$106.2672
1 ZIGCOIN(ZIG) ל PKR
Rs31.3842464
1 ZIGCOIN(ZIG) ל KZT
59.2262528
1 ZIGCOIN(ZIG) ל THB
฿3.5909458
1 ZIGCOIN(ZIG) ל TWD
NT$3.3739836
1 ZIGCOIN(ZIG) ל AED
د.إ0.40625065
1 ZIGCOIN(ZIG) ל CHF
Fr0.088556
1 ZIGCOIN(ZIG) ל HKD
HK$0.86452795
1 ZIGCOIN(ZIG) ל AMD
֏42.3784738
1 ZIGCOIN(ZIG) ל MAD
.د.م0.996255
1 ZIGCOIN(ZIG) ל MXN
$2.0611409
1 ZIGCOIN(ZIG) ל SAR
ريال0.41510625
1 ZIGCOIN(ZIG) ל PLN
0.4029298
1 ZIGCOIN(ZIG) ל RON
лв0.4782024
1 ZIGCOIN(ZIG) ל SEK
kr1.05270945
1 ZIGCOIN(ZIG) ל BGN
лв0.18486065
1 ZIGCOIN(ZIG) ל HUF
Ft37.6252305
1 ZIGCOIN(ZIG) ל CZK
2.3223811
1 ZIGCOIN(ZIG) ל KWD
د.ك0.033761975
1 ZIGCOIN(ZIG) ל ILS
0.37304215
1 ZIGCOIN(ZIG) ל AOA
Kz100.90624115
1 ZIGCOIN(ZIG) ל BHD
.د.ب0.041732015
1 ZIGCOIN(ZIG) ל BMD
$0.110695
1 ZIGCOIN(ZIG) ל DKK
kr0.7062341
1 ZIGCOIN(ZIG) ל HNL
L2.8979951
1 ZIGCOIN(ZIG) ל MUR
5.0521198
1 ZIGCOIN(ZIG) ל NAD
$1.94048335
1 ZIGCOIN(ZIG) ל NOK
kr1.11691255
1 ZIGCOIN(ZIG) ל NZD
$0.1881815
1 ZIGCOIN(ZIG) ל PAB
B/.0.110695
1 ZIGCOIN(ZIG) ל PGK
K0.4671329
1 ZIGCOIN(ZIG) ל QAR
ر.ق0.40182285
1 ZIGCOIN(ZIG) ל RSD
дин.11.08831815

ZIGCOIN מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של ZIGCOIN, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרZIGCOIN הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על ZIGCOIN

כמה שווה ZIGCOIN (ZIG) היום?
החי ZIGהמחיר ב USD הוא 0.110695 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ZIG ל USD?
המחיר הנוכחי של ZIG ל USD הוא $ 0.110695. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ZIGCOIN?
שווי השוק של ZIG הוא $ 155.96M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ZIG?
ההיצע במחזור של ZIG הוא 1.41B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ZIG?
‏‏ZIG השיג מחיר שיא (ATH) של 0.2128548 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ZIG?
ZIG ‏‏רשם מחירATL של 0.00431462744251162 USD.
מהו נפח המסחר של ZIG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ZIG הוא $ 368.05K USD.
האם ZIG יעלה השנה?
ZIG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ZIG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:06:57 (UTC+8)

ZIGCOIN (ZIG) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

ZIG-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ZIG
ZIG
USD
USD

1 ZIG = 0.110695 USD

מסחרZIG

USDTZIG
$0.110695
$0.110695$0.110695
-0.15%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד