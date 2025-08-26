Noon USN (USN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.999222 $ 0.999222 $ 0.999222 24 שעות נמוך $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.999222$ 0.999222 $ 0.999222 גבוה 24 שעות $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 שיא כל הזמנים $ 1.007$ 1.007 $ 1.007 המחיר הנמוך ביותר $ 0.988079$ 0.988079 $ 0.988079 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.07% שינוי מחיר (1D) -0.00% שינוי מחיר (7D) -0.14% שינוי מחיר (7D) -0.14%

Noon USN (USN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.999258. במהלך 24 השעות האחרונות, USN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.999222 לבין שיא של $ 1.0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.007, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.988079.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USN השתנה ב -0.07% במהלך השעה האחרונה, -0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Noon USN (USN) מידע שוק

שווי שוק $ 22.17M$ 22.17M $ 22.17M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 22.17M$ 22.17M $ 22.17M אספקת מחזור 22.18M 22.18M 22.18M אספקה כוללת 22,184,082.15823702 22,184,082.15823702 22,184,082.15823702

שווי השוק הנוכחי של Noon USN הוא $ 22.17M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USN הוא 22.18M, עם היצע כולל של 22184082.15823702. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.17M.