Noon USN סֵמֶל

Noon USN מחיר (USN)

1 USN ל USDמחיר חי:

$0.999265
$0.999265
0.00%1D
Noon USN (USN) טבלת מחירים חיה
Noon USN (USN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.999222
24 שעות נמוך
$ 1.0
גבוה 24 שעות

$ 0.999222
$ 1.0
$ 1.007
$ 0.988079
-0.07%

-0.00%

-0.14%

-0.14%

Noon USN (USN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.999258. במהלך 24 השעות האחרונות, USN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.999222 לבין שיא של $ 1.0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.007, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.988079.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USN השתנה ב -0.07% במהלך השעה האחרונה, -0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Noon USN (USN) מידע שוק

$ 22.17M
--
$ 22.17M
22.18M
22,184,082.15823702
שווי השוק הנוכחי של Noon USN הוא $ 22.17M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USN הוא 22.18M, עם היצע כולל של 22184082.15823702. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.17M.

Noon USN (USN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Noon USNל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNoon USN ל USDהיה . $ -0.0016714588.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNoon USN ל USDהיה $ -0.0006342290.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Noon USNל USDהיה $ -0.0005201521191208.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.00%
30 ימים$ -0.0016714588-0.16%
60 ימים$ -0.0006342290-0.06%
90 ימים$ -0.0005201521191208-0.05%

מה זהNoon USN (USN)

Noon Capital is building a yield-bearing stablecoin called USN, designed to maintain a 1:1 peg with the US Dollar while offering competitive yields. The project aims to provide a stable, interest-bearing asset for users seeking a secure store of value with returns that can potentially outpace inflation. USN generates revenue through a sophisticated basis yield strategy, combining different strategies to ensure consistent returns across various market conditions.

Noon USN (USN) משאב

האתר הרשמי

Noon USNתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Noon USN (USN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Noon USN (USN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Noon USN.

בדוק את Noon USN תחזית המחיר עכשיו‏!

USN למטבעות מקומיים

Noon USN (USN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Noon USN (USN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על USN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Noon USN (USN)

כמה שווה Noon USN (USN) היום?
החי USNהמחיר ב USD הוא 0.999258 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי USN ל USD?
המחיר הנוכחי של USN ל USD הוא $ 0.999258. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Noon USN?
שווי השוק של USN הוא $ 22.17M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של USN?
ההיצע במחזור של USN הוא 22.18M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של USN?
‏‏USN השיג מחיר שיא (ATH) של 1.007 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של USN?
USN ‏‏רשם מחירATL של 0.988079 USD.
מהו נפח המסחר של USN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור USN הוא -- USD.
האם USN יעלה השנה?
USN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את USN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Noon USN (USN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.