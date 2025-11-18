Nia מחיר היום

מחיר Nia (NIA) בזמן אמת היום הוא $ 0.190232, עם שינוי של 3.42% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NIA ל USD הוא $ 0.190232 לכל NIA.

Nia כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 57,129, עם היצע במחזור של 300.00K NIA. ב‑24 השעות האחרונות, NIA סחר בין $ 0.188462 (נמוך) ל $ 0.197615 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.9085, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.188462.

ביצועים לטווח קצר, NIA נע ב +0.09% בשעה האחרונה ו -20.54% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Nia (NIA) מידע שוק

שווי שוק $ 57.13K$ 57.13K $ 57.13K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 190.43K$ 190.43K $ 190.43K אספקת מחזור 300.00K 300.00K 300.00K אספקה כוללת 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Nia הוא $ 57.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NIA הוא 300.00K, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 190.43K.