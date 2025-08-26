Nest Alpha Vault (NALPHA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.015 $ 1.015 $ 1.015 24 שעות נמוך $ 1.015 $ 1.015 $ 1.015 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.015$ 1.015 $ 1.015 גבוה 24 שעות $ 1.015$ 1.015 $ 1.015 שיא כל הזמנים $ 1.015$ 1.015 $ 1.015 המחיר הנמוך ביותר $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 שינוי מחיר (שעה אחת) 0.00% שינוי מחיר (1D) +0.01% שינוי מחיר (7D) +0.16% שינוי מחיר (7D) +0.16%

Nest Alpha Vault (NALPHA) המחיר בזמן אמת של הוא $1.015. במהלך 24 השעות האחרונות, NALPHA נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.015 לבין שיא של $ 1.015, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NALPHAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.015, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NALPHA השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nest Alpha Vault (NALPHA) מידע שוק

שווי שוק $ 9.57M$ 9.57M $ 9.57M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.57M$ 9.57M $ 9.57M אספקת מחזור 9.42M 9.42M 9.42M אספקה כוללת 9,421,313.824973999 9,421,313.824973999 9,421,313.824973999

שווי השוק הנוכחי של Nest Alpha Vault הוא $ 9.57M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NALPHA הוא 9.42M, עם היצע כולל של 9421313.824973999. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.57M.