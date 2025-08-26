MXS Games מחיר (XSEED)
MXS Games (XSEED) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, XSEED נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XSEEDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00160571, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, XSEED השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -4.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של MXS Games הוא $ 149.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XSEED הוא 7.99B, עם היצע כולל של 43899998600.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 821.19K.
במהלך היום, השינוי במחיר של MXS Gamesל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMXS Games ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMXS Games ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של MXS Gamesל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-4.44%
|30 ימים
|$ 0
|-25.41%
|60 ימים
|$ 0
|-23.82%
|90 ימים
|$ 0
|--
MXS Games Web 2.5 games studio with a large library of games, L1 blockchain managed by Ava Labs and a sustainable ecosystem powered by in-game ads. Access to billions of players via Google & Apple devices. TLDR Make gaming FAIR for players. We are an evolution from the current generation of web3 game studios and offer a completely fresh perspective for mass adoption. Our players can play any game, use the same digital assets in multiple games and be rewarded daily for the activities. One click onboarding into 30+ studio games (PC/mobile), invisible web3 & share up to 60% of ad revenue with players. Single utility token ($XSEED) will power the entire ecosystem including gas fees, and purchase currency for NFTs, nodes and merchandise. MetaXSeed Games is a layer 1 blockchain managed by Ava Labs and gaming studio with a large library of mobile, web and PC games that will use blockchain, NFTs, advertising and AI to unleash the next generation of sustainable 'play and earn' games. We want to combine the best of Web2 (fun games, free to play ad-driven model) & Web3 (digital ownership, interoperability, transparency).
