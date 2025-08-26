עוד על XSEED

MXS Games סֵמֶל

MXS Games מחיר (XSEED)

לא רשום

1 XSEED ל USDמחיר חי:

--
----
-4.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
MXS Games (XSEED) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:43:24 (UTC+8)

MXS Games (XSEED) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00160571
$ 0.00160571$ 0.00160571

$ 0
$ 0$ 0

-0.01%

-4.44%

-0.51%

-0.51%

MXS Games (XSEED) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, XSEED נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XSEEDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00160571, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XSEED השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -4.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MXS Games (XSEED) מידע שוק

$ 149.40K
$ 149.40K$ 149.40K

--
----

$ 821.19K
$ 821.19K$ 821.19K

7.99B
7.99B 7.99B

43,899,998,600.0
43,899,998,600.0 43,899,998,600.0

שווי השוק הנוכחי של MXS Games הוא $ 149.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XSEED הוא 7.99B, עם היצע כולל של 43899998600.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 821.19K.

MXS Games (XSEED) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של MXS Gamesל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMXS Games ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMXS Games ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של MXS Gamesל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.44%
30 ימים$ 0-25.41%
60 ימים$ 0-23.82%
90 ימים$ 0--

מה זהMXS Games (XSEED)

MXS Games Web 2.5 games studio with a large library of games, L1 blockchain managed by Ava Labs and a sustainable ecosystem powered by in-game ads. Access to billions of players via Google & Apple devices. TLDR Make gaming FAIR for players. We are an evolution from the current generation of web3 game studios and offer a completely fresh perspective for mass adoption. Our players can play any game, use the same digital assets in multiple games and be rewarded daily for the activities. One click onboarding into 30+ studio games (PC/mobile), invisible web3 & share up to 60% of ad revenue with players. Single utility token ($XSEED) will power the entire ecosystem including gas fees, and purchase currency for NFTs, nodes and merchandise. MetaXSeed Games is a layer 1 blockchain managed by Ava Labs and gaming studio with a large library of mobile, web and PC games that will use blockchain, NFTs, advertising and AI to unleash the next generation of sustainable 'play and earn' games. We want to combine the best of Web2 (fun games, free to play ad-driven model) & Web3 (digital ownership, interoperability, transparency).

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

MXS Games (XSEED) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

MXS Gamesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MXS Games (XSEED) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MXS Games (XSEED) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MXS Games.

בדוק את MXS Games תחזית המחיר עכשיו‏!

XSEED למטבעות מקומיים

MXS Games (XSEED) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MXS Games (XSEED) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XSEED הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על MXS Games (XSEED)

כמה שווה MXS Games (XSEED) היום?
החי XSEEDהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי XSEED ל USD?
המחיר הנוכחי של XSEED ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MXS Games?
שווי השוק של XSEED הוא $ 149.40K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של XSEED?
ההיצע במחזור של XSEED הוא 7.99B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של XSEED?
‏‏XSEED השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00160571 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של XSEED?
XSEED ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של XSEED?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור XSEED הוא -- USD.
האם XSEED יעלה השנה?
XSEED ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את XSEED תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:43:24 (UTC+8)

