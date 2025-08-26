MSQ Cycle Burn (BURN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00785166 $ 0.00785166 $ 0.00785166 24 שעות נמוך $ 0.00864689 $ 0.00864689 $ 0.00864689 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00785166$ 0.00785166 $ 0.00785166 גבוה 24 שעות $ 0.00864689$ 0.00864689 $ 0.00864689 שיא כל הזמנים $ 0.381765$ 0.381765 $ 0.381765 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00224419$ 0.00224419 $ 0.00224419 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.20% שינוי מחיר (1D) -6.95% שינוי מחיר (7D) -13.17% שינוי מחיר (7D) -13.17%

MSQ Cycle Burn (BURN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00801693. במהלך 24 השעות האחרונות, BURN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00785166 לבין שיא של $ 0.00864689, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BURNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.381765, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00224419.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BURN השתנה ב -0.20% במהלך השעה האחרונה, -6.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MSQ Cycle Burn (BURN) מידע שוק

שווי שוק $ 81.77K$ 81.77K $ 81.77K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 81.77K$ 81.77K $ 81.77K אספקת מחזור 10.20M 10.20M 10.20M אספקה כוללת 10,200,000.0 10,200,000.0 10,200,000.0

שווי השוק הנוכחי של MSQ Cycle Burn הוא $ 81.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BURN הוא 10.20M, עם היצע כולל של 10200000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 81.77K.