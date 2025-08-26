עוד על BURN

MSQ Cycle Burn סֵמֶל

MSQ Cycle Burn מחיר (BURN)

לא רשום

1 BURN ל USDמחיר חי:

-6.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
MSQ Cycle Burn (BURN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:42:49 (UTC+8)

MSQ Cycle Burn (BURN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.20%

-6.95%

-13.17%

-13.17%

MSQ Cycle Burn (BURN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00801693. במהלך 24 השעות האחרונות, BURN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00785166 לבין שיא של $ 0.00864689, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BURNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.381765, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00224419.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BURN השתנה ב -0.20% במהלך השעה האחרונה, -6.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MSQ Cycle Burn (BURN) מידע שוק

--
----

שווי השוק הנוכחי של MSQ Cycle Burn הוא $ 81.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BURN הוא 10.20M, עם היצע כולל של 10200000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 81.77K.

MSQ Cycle Burn (BURN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של MSQ Cycle Burnל USDהיה $ -0.000599132797165.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMSQ Cycle Burn ל USDהיה . $ -0.0052338238.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMSQ Cycle Burn ל USDהיה $ -0.0028493002.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של MSQ Cycle Burnל USDהיה $ -0.010607457500232.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000599132797165-6.95%
30 ימים$ -0.0052338238-65.28%
60 ימים$ -0.0028493002-35.54%
90 ימים$ -0.010607457500232-56.95%

מה זהMSQ Cycle Burn (BURN)

MSQ.Burn started as a memecoin, allowing people to burn their ICP tokens to get a share in the BURN token on-chain mining pool. Then it evolved into a fair token distribution system, which utilizes proof of personhood systems and on-chain randomness to distribute some of the mined BURN tokens to lots of people with no respect to their financial commitment. And now the project is on its way to becoming the so-called "airdrop machine" - a tool, that would allow other projects to distribute their tokens among lots of unique BURN token mining pool members.

BURN token mining pool members.

MSQ Cycle Burn (BURN) משאב

האתר הרשמי

MSQ Cycle Burnתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MSQ Cycle Burn (BURN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MSQ Cycle Burn (BURN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MSQ Cycle Burn.

בדוק את MSQ Cycle Burn תחזית המחיר עכשיו‏!

BURN למטבעות מקומיים

MSQ Cycle Burn (BURN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MSQ Cycle Burn (BURN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BURN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על MSQ Cycle Burn (BURN)

כמה שווה MSQ Cycle Burn (BURN) היום?
החי BURNהמחיר ב USD הוא 0.00801693 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BURN ל USD?
המחיר הנוכחי של BURN ל USD הוא $ 0.00801693. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MSQ Cycle Burn?
שווי השוק של BURN הוא $ 81.77K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BURN?
ההיצע במחזור של BURN הוא 10.20M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BURN?
‏‏BURN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.381765 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BURN?
BURN ‏‏רשם מחירATL של 0.00224419 USD.
מהו נפח המסחר של BURN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BURN הוא -- USD.
האם BURN יעלה השנה?
BURN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BURN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:42:49 (UTC+8)

