MoonLana (MOLA) מידע על מחיר (USD)

MoonLana (MOLA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MOLA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOLAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00691504, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOLA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MoonLana (MOLA) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של MoonLana הוא $ 35.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOLA הוא 4.19B, עם היצע כולל של 4199465102.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 35.86K.