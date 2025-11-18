Moona Lisa מחיר היום

מחיר Moona Lisa (MOONA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00005031, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MOONA ל USD הוא $ 0.00005031 לכל MOONA.

Moona Lisa כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 50,312, עם היצע במחזור של 999.99M MOONA. ב‑24 השעות האחרונות, MOONA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00913512, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00004956.

ביצועים לטווח קצר, MOONA נע ב -- בשעה האחרונה ו -15.61% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Moona Lisa (MOONA) מידע שוק

שווי שוק $ 50.31K$ 50.31K $ 50.31K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 50.31K$ 50.31K $ 50.31K אספקת מחזור 999.99M 999.99M 999.99M אספקה כוללת 999,993,745.368721 999,993,745.368721 999,993,745.368721

שווי השוק הנוכחי של Moona Lisa הוא $ 50.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOONA הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999993745.368721. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.31K.