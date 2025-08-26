עוד על MOOCOW

Moo Cow (MOOCOW) טבלת מחירים חיה
Moo Cow (MOOCOW) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.30%

-11.87%

-10.51%

-10.51%

Moo Cow (MOOCOW) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MOOCOW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOOCOWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOOCOW השתנה ב -0.30% במהלך השעה האחרונה, -11.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Moo Cow (MOOCOW) מידע שוק

$ 316.75K
$ 316.75K$ 316.75K

--
----

$ 316.75K
$ 316.75K$ 316.75K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Moo Cow הוא $ 316.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOOCOW הוא 420.69B, עם היצע כולל של 420690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 316.75K.

Moo Cow (MOOCOW) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Moo Cowל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMoo Cow ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMoo Cow ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Moo Cowל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-11.87%
30 ימים$ 0-30.49%
60 ימים$ 0-71.47%
90 ימים$ 0--

מה זהMoo Cow (MOOCOW)

MOO COW is the newest creation from Vitalik. He has posted it multiple times and has been mentioned with the likes of Moo Deng and Moonkin. Vitalik recently posted a picture with Moo Cow in the middle of the 3, and happens to be the only one with an Ethereum logo on it. MOO COW IS HERE TO SAVE ETHEREUM MOO MOO MOO We've seen Moo Deng We*ve seen Moonkin Now Vitalik gave us the center of attention, Moocow

Moo Cow (MOOCOW) משאב

האתר הרשמי

Moo Cowתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Moo Cow (MOOCOW) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Moo Cow (MOOCOW) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Moo Cow.

בדוק את Moo Cow תחזית המחיר עכשיו‏!

MOOCOW למטבעות מקומיים

Moo Cow (MOOCOW) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Moo Cow (MOOCOW) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MOOCOW הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Moo Cow (MOOCOW)

כמה שווה Moo Cow (MOOCOW) היום?
החי MOOCOWהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MOOCOW ל USD?
המחיר הנוכחי של MOOCOW ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Moo Cow?
שווי השוק של MOOCOW הוא $ 316.75K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MOOCOW?
ההיצע במחזור של MOOCOW הוא 420.69B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MOOCOW?
‏‏MOOCOW השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MOOCOW?
MOOCOW ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MOOCOW?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MOOCOW הוא -- USD.
האם MOOCOW יעלה השנה?
MOOCOW ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MOOCOW תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Moo Cow (MOOCOW) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.