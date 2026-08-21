MOLTYCASH מחיר היום

מחיר MOLTYCASH (MOLTYCASH) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MOLTYCASH ל USD הוא $ 0 לכל MOLTYCASH.

MOLTYCASH כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 45,677, עם היצע במחזור של 88.37B MOLTYCASH. ב‑24 השעות האחרונות, MOLTYCASH סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MOLTYCASH נע ב -- בשעה האחרונה ו +5.24% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MOLTYCASH (MOLTYCASH) מידע שוק

שווי שוק $ 45.68K$ 45.68K $ 45.68K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 48.80K$ 48.80K $ 48.80K אספקת מחזור 88.37B 88.37B 88.37B אספקה כוללת 94,407,502,432.94852 94,407,502,432.94852 94,407,502,432.94852

שווי השוק הנוכחי של MOLTYCASH הוא $ 45.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOLTYCASH הוא 88.37B, עם היצע כולל של 94407502432.94852. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 48.80K.