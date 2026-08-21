Moltbook מחיר היום

מחיר Moltbook (MOLT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MOLT ל USD הוא $ 0 לכל MOLT.

Moltbook כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 385,735, עם היצע במחזור של 100.00B MOLT. ב‑24 השעות האחרונות, MOLT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MOLT נע ב -0.26% בשעה האחרונה ו +4.23% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Moltbook (MOLT) מידע שוק

שווי שוק $ 385.74K$ 385.74K $ 385.74K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 385.74K$ 385.74K $ 385.74K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Moltbook הוא $ 385.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOLT הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 385.74K.