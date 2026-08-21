Mixoor מחיר היום

מחיר Mixoor (MIXOOR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.74% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MIXOOR ל USD הוא $ 0 לכל MIXOOR.

Mixoor כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 12,276.15, עם היצע במחזור של 60.00M MIXOOR. ב‑24 השעות האחרונות, MIXOOR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0025375, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MIXOOR נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו -9.85% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 49.75.

Mixoor (MIXOOR) מידע שוק

שווי שוק $ 12.28K$ 12.28K $ 12.28K נפח (24 שעות) $ 49.75$ 49.75 $ 49.75 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.28K$ 12.28K $ 12.28K אספקת מחזור 60.00M 60.00M 60.00M אספקה כוללת 59,999,375.316874 59,999,375.316874 59,999,375.316874

שווי השוק הנוכחי של Mixoor הוא $ 12.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 49.75. ההיצע במחזור של MIXOOR הוא 60.00M, עם היצע כולל של 59999375.316874. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.28K.