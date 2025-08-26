Minidoge (MINIDOGE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.15% שינוי מחיר (1D) -3.26% שינוי מחיר (7D) +0.22% שינוי מחיר (7D) +0.22%

Minidoge (MINIDOGE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MINIDOGE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MINIDOGEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MINIDOGE השתנה ב -0.15% במהלך השעה האחרונה, -3.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Minidoge (MINIDOGE) מידע שוק

שווי שוק $ 163.57M$ 163.57M $ 163.57M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 233.66M$ 233.66M $ 233.66M אספקת מחזור 700.00T 700.00T 700.00T אספקה כוללת 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

שווי השוק הנוכחי של Minidoge הוא $ 163.57M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MINIDOGE הוא 700.00T, עם היצע כולל של 1.0e+15. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 233.66M.