Midas mBTC (MBTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 112,763 $ 112,763 $ 112,763 24 שעות נמוך $ 116,989 $ 116,989 $ 116,989 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 112,763$ 112,763 $ 112,763 גבוה 24 שעות $ 116,989$ 116,989 $ 116,989 שיא כל הזמנים $ 127,974$ 127,974 $ 127,974 המחיר הנמוך ביותר $ 75,962$ 75,962 $ 75,962 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.79% שינוי מחיר (1D) -2.12% שינוי מחיר (7D) -5.16% שינוי מחיר (7D) -5.16%

Midas mBTC (MBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $113,656. במהלך 24 השעות האחרונות, MBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 112,763 לבין שיא של $ 116,989, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 127,974, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 75,962.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MBTC השתנה ב +0.79% במהלך השעה האחרונה, -2.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Midas mBTC (MBTC) מידע שוק

שווי שוק $ 2.29M$ 2.29M $ 2.29M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.29M$ 2.29M $ 2.29M אספקת מחזור 20.15 20.15 20.15 אספקה כוללת 20.150490434648045 20.150490434648045 20.150490434648045

שווי השוק הנוכחי של Midas mBTC הוא $ 2.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MBTC הוא 20.15, עם היצע כולל של 20.150490434648045. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.29M.