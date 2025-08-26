עוד על MBTC

Midas mBTC סֵמֶל

Midas mBTC מחיר (MBTC)

לא רשום

1 MBTC ל USDמחיר חי:

$113,765
-2.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Midas mBTC (MBTC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:42:00 (UTC+8)

Midas mBTC (MBTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 112,763
24 שעות נמוך
$ 116,989
גבוה 24 שעות

$ 112,763
$ 116,989
$ 127,974
$ 75,962
+0.79%

-2.12%

-5.16%

-5.16%

Midas mBTC (MBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $113,656. במהלך 24 השעות האחרונות, MBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 112,763 לבין שיא של $ 116,989, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 127,974, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 75,962.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MBTC השתנה ב +0.79% במהלך השעה האחרונה, -2.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Midas mBTC (MBTC) מידע שוק

$ 2.29M
--
$ 2.29M
20.15
20.150490434648045
שווי השוק הנוכחי של Midas mBTC הוא $ 2.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MBTC הוא 20.15, עם היצע כולל של 20.150490434648045. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.29M.

Midas mBTC (MBTC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Midas mBTCל USDהיה $ -2,471.3599117703.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMidas mBTC ל USDהיה . $ -7,245.0130856000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMidas mBTC ל USDהיה $ +3,145.8730584000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Midas mBTCל USDהיה $ +2,129.73355860604.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -2,471.3599117703-2.12%
30 ימים$ -7,245.0130856000-6.37%
60 ימים$ +3,145.8730584000+2.77%
90 ימים$ +2,129.73355860604+1.91%

מה זהMidas mBTC (MBTC)

Internet Native Investing At Midas, our mission is to make investing work like the internet—accessible, global, and permissionless. We’re bringing institutional-grade assets to the open web, creating investment opportunities that are secure, compliant, and available to everyone. Website: https://midas.app/ Docs: https://docs.midas.app/ DefiLlama: https://defillama.com/protocol/midas-rwa#information Midas issues 3 tokens: mTBILL, mBASIS and mBTC

Midas mBTC (MBTC) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Midas mBTCתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Midas mBTC (MBTC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Midas mBTC (MBTC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Midas mBTC.

בדוק את Midas mBTC תחזית המחיר עכשיו‏!

MBTC למטבעות מקומיים

Midas mBTC (MBTC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Midas mBTC (MBTC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MBTC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Midas mBTC (MBTC)

כמה שווה Midas mBTC (MBTC) היום?
החי MBTCהמחיר ב USD הוא 113,656 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MBTC ל USD?
המחיר הנוכחי של MBTC ל USD הוא $ 113,656. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Midas mBTC?
שווי השוק של MBTC הוא $ 2.29M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MBTC?
ההיצע במחזור של MBTC הוא 20.15 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MBTC?
‏‏MBTC השיג מחיר שיא (ATH) של 127,974 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MBTC?
MBTC ‏‏רשם מחירATL של 75,962 USD.
מהו נפח המסחר של MBTC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MBTC הוא -- USD.
האם MBTC יעלה השנה?
MBTC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MBTC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:42:00 (UTC+8)

כתב ויתור

