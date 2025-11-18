MicroStrategy xStock מחיר היום

מחיר MicroStrategy xStock (MSTRX) בזמן אמת היום הוא $ 190.27, עם שינוי של 5.34% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MSTRX ל USD הוא $ 190.27 לכל MSTRX.

MicroStrategy xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 8,464,604, עם היצע במחזור של 44.49K MSTRX. ב‑24 השעות האחרונות, MSTRX סחר בין $ 188.2 (נמוך) ל $ 205.19 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 462.34, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 188.2.

ביצועים לטווח קצר, MSTRX נע ב +0.90% בשעה האחרונה ו -19.83% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MicroStrategy xStock (MSTRX) מידע שוק

שווי שוק $ 8.46M$ 8.46M $ 8.46M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.62M$ 15.62M $ 15.62M אספקת מחזור 44.49K 44.49K 44.49K אספקה כוללת 82,099.50577841 82,099.50577841 82,099.50577841

