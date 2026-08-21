MEME HORSE מחיר היום

מחיר MEME HORSE (MHORSE) בזמן אמת היום הוא $ 0.060533, עם שינוי של 0.08% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MHORSE ל USD הוא $ 0.060533 לכל MHORSE.

MEME HORSE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 60,533,539, עם היצע במחזור של 1000.00M MHORSE. ב‑24 השעות האחרונות, MHORSE סחר בין $ 0.060488 (נמוך) ל $ 0.060544 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.120745, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01028842.

ביצועים לטווח קצר, MHORSE נע ב +0.00% בשעה האחרונה ו +0.07% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 239.88K.

MEME HORSE (MHORSE) מידע שוק

שווי שוק $ 60.53M$ 60.53M $ 60.53M נפח (24 שעות) $ 239.88K$ 239.88K $ 239.88K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 60.53M$ 60.53M $ 60.53M אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

שווי השוק הנוכחי של MEME HORSE הוא $ 60.53M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 239.88K. ההיצע במחזור של MHORSE הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999999.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 60.53M.