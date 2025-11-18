Marvin The Robot מחיר היום

מחיר Marvin The Robot (MARVIN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00410584, עם שינוי של 3.15% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MARVIN ל USD הוא $ 0.00410584 לכל MARVIN.

Marvin The Robot כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 32,630, עם היצע במחזור של 7.95M MARVIN. ב‑24 השעות האחרונות, MARVIN סחר בין $ 0.00399413 (נמוך) ל $ 0.00427495 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00637845, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00399413.

ביצועים לטווח קצר, MARVIN נע ב +0.53% בשעה האחרונה ו -12.37% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Marvin The Robot (MARVIN) מידע שוק

שווי שוק $ 32.63K$ 32.63K $ 32.63K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 38.89K$ 38.89K $ 38.89K אספקת מחזור 7.95M 7.95M 7.95M אספקה כוללת 9,472,220.0 9,472,220.0 9,472,220.0

שווי השוק הנוכחי של Marvin The Robot הוא $ 32.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MARVIN הוא 7.95M, עם היצע כולל של 9472220.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.89K.