Make TON Great Again מחיר היום

מחיר Make TON Great Again (MTONGA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00397353, עם שינוי של 10.52% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MTONGA ל USD הוא $ 0.00397353 לכל MTONGA.

Make TON Great Again כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 397,435, עם היצע במחזור של 100.00M MTONGA. ב‑24 השעות האחרונות, MTONGA סחר בין $ 0.00357172 (נמוך) ל $ 0.00410662 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0481102, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00282325.

ביצועים לטווח קצר, MTONGA נע ב -1.86% בשעה האחרונה ו +8.06% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.92K.

Make TON Great Again (MTONGA) מידע שוק

שווי שוק $ 397.44K$ 397.44K $ 397.44K נפח (24 שעות) $ 2.92K$ 2.92K $ 2.92K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 397.44K$ 397.44K $ 397.44K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 99,999,998.99999988 99,999,998.99999988 99,999,998.99999988

שווי השוק הנוכחי של Make TON Great Again הוא $ 397.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.92K. ההיצע במחזור של MTONGA הוא 100.00M, עם היצע כולל של 99999998.99999988. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 397.44K.