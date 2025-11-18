Magallaneer מחיר היום

מחיר Magallaneer (MAGAL) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 25.23% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MAGAL ל USD הוא -- לכל MAGAL.

Magallaneer כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 138,575, עם היצע במחזור של 999.73M MAGAL. ב‑24 השעות האחרונות, MAGAL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00114614, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MAGAL נע ב +2.45% בשעה האחרונה ו -45.95% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Magallaneer (MAGAL) מידע שוק

שווי שוק $ 138.58K$ 138.58K $ 138.58K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 138.58K$ 138.58K $ 138.58K אספקת מחזור 999.73M 999.73M 999.73M אספקה כוללת 999,734,728.371113 999,734,728.371113 999,734,728.371113

שווי השוק הנוכחי של Magallaneer הוא $ 138.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MAGAL הוא 999.73M, עם היצע כולל של 999734728.371113. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 138.58K.