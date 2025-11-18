Lux SideQuests מחיר היום

מחיר Lux SideQuests (LSQ) בזמן אמת היום הוא $ 0.00019944, עם שינוי של 2.35% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LSQ ל USD הוא $ 0.00019944 לכל LSQ.

Lux SideQuests כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 199,443, עם היצע במחזור של 1.00B LSQ. ב‑24 השעות האחרונות, LSQ סחר בין $ 0.00018639 (נמוך) ל $ 0.00020563 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00084595, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00017711.

ביצועים לטווח קצר, LSQ נע ב +1.11% בשעה האחרונה ו -20.73% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Lux SideQuests (LSQ) מידע שוק

שווי שוק $ 199.44K$ 199.44K $ 199.44K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 199.44K$ 199.44K $ 199.44K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Lux SideQuests הוא $ 199.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LSQ הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 199.44K.