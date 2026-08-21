Lumen Privacy מחיר היום

מחיר Lumen Privacy (LUMEN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.50% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LUMEN ל USD הוא $ 0 לכל LUMEN.

Lumen Privacy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 17,314.53, עם היצע במחזור של 100.00B LUMEN. ב‑24 השעות האחרונות, LUMEN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LUMEN נע ב +1.67% בשעה האחרונה ו +23.15% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Lumen Privacy (LUMEN) מידע שוק

שווי שוק $ 17.31K$ 17.31K $ 17.31K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.31K$ 17.31K $ 17.31K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של Lumen Privacy הוא $ 17.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LUMEN הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.31K.