LooksCoin מחיר היום

מחיר LooksCoin (LOOK) בזמן אמת היום הוא $ 0.0073423, עם שינוי של 0.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LOOK ל USD הוא $ 0.0073423 לכל LOOK.

LooksCoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,435,131, עם היצע במחזור של 195.46M LOOK. ב‑24 השעות האחרונות, LOOK סחר בין $ 0.0073387 (נמוך) ל $ 0.00734317 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.086236, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LOOK נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו +0.06% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 9.99K.

LooksCoin (LOOK) מידע שוק

שווי שוק $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M נפח (24 שעות) $ 9.99K$ 9.99K $ 9.99K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.34M$ 7.34M $ 7.34M אספקת מחזור 195.46M 195.46M 195.46M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של LooksCoin הוא $ 1.44M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.99K. ההיצע במחזור של LOOK הוא 195.46M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.34M.