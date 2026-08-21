LokiCoin מחיר היום

מחיר LokiCoin (LOKI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 9.56% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LOKI ל USD הוא $ 0 לכל LOKI.

LokiCoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 77,974, עם היצע במחזור של 100.00M LOKI. ב‑24 השעות האחרונות, LOKI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00469673, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LOKI נע ב +1.62% בשעה האחרונה ו +9.09% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 393.14.

LokiCoin (LOKI) מידע שוק

שווי שוק $ 77.97K$ 77.97K $ 77.97K נפח (24 שעות) $ 393.14$ 393.14 $ 393.14 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 77.97K$ 77.97K $ 77.97K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של LokiCoin הוא $ 77.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 393.14. ההיצע במחזור של LOKI הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 77.97K.