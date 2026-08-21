Live Action Roleplay מחיר היום

מחיר Live Action Roleplay (LARP) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.68% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LARP ל USD הוא $ 0 לכל LARP.

Live Action Roleplay כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 815,121, עם היצע במחזור של 999.89M LARP. ב‑24 השעות האחרונות, LARP סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0.00103712 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00168736, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LARP נע ב +7.89% בשעה האחרונה ו +23.99% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 189.52K.

Live Action Roleplay (LARP) מידע שוק

שווי שוק $ 815.12K$ 815.12K $ 815.12K נפח (24 שעות) $ 189.52K$ 189.52K $ 189.52K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 815.12K$ 815.12K $ 815.12K אספקת מחזור 999.89M 999.89M 999.89M אספקה כוללת 999,886,192.387987 999,886,192.387987 999,886,192.387987

שווי השוק הנוכחי של Live Action Roleplay הוא $ 815.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 189.52K. ההיצע במחזור של LARP הוא 999.89M, עם היצע כולל של 999886192.387987. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 815.12K.