Liquidity (SN77) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 3.07 $ 3.07 $ 3.07 24 שעות נמוך $ 3.55 $ 3.55 $ 3.55 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 3.07$ 3.07 $ 3.07 גבוה 24 שעות $ 3.55$ 3.55 $ 3.55 שיא כל הזמנים $ 10.25$ 10.25 $ 10.25 המחיר הנמוך ביותר $ 2.28$ 2.28 $ 2.28 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.58% שינוי מחיר (1D) -13.28% שינוי מחיר (7D) -11.44% שינוי מחיר (7D) -11.44%

Liquidity (SN77) המחיר בזמן אמת של הוא $3.07. במהלך 24 השעות האחרונות, SN77 נסחר בטווח שבין שפל של $ 3.07 לבין שיא של $ 3.55, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN77השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 10.25, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2.28.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN77 השתנה ב -1.58% במהלך השעה האחרונה, -13.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Liquidity (SN77) מידע שוק

שווי שוק $ 5.55M$ 5.55M $ 5.55M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.55M$ 5.55M $ 5.55M אספקת מחזור 1.81M 1.81M 1.81M אספקה כוללת 1,807,263.42668182 1,807,263.42668182 1,807,263.42668182

שווי השוק הנוכחי של Liquidity הוא $ 5.55M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN77 הוא 1.81M, עם היצע כולל של 1807263.42668182. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.55M.